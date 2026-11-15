Начало Рождественского поста 2026 года: как правильно питаться и что категорически запрещено делать

15 ноября для христиан начинается Рождественский пост. Этот 40-дневный период требует от верующих изменения повседневного рациона и одновременно глубокого духовного очищения.

24 Канал подробнее рассказывает о традициях и запретах рождественского поста 2026 года. Как сбалансировать рацион, каких запретов следует придерживаться и что поможет встретить праздник с наполненным сердцем – читайте подробнее в нашем материале.

Рождественский пост 2026 года: что можно есть в это время

По новоюлианскому календарю постный период длится с 15 ноября по 24 декабря. В течение этого времени христиане полностью исключают из рациона мясо, птицу, яйца, а также все молочные продукты, в частности сливочное масло и творог.

Вместо этого основу ежедневного питания составляют разнообразные каши, овощи, фрукты, грибы, семена и орехи. Диетологи советуют обогащать меню бобовыми культурами, такими как фасоль, горох, чечевица или нут, чтобы организм получал достаточное количество растительного белка.

Церковный устав делит сорок дней на три этапа, строгость которых постепенно возрастает. Первый цикл длится до 6 декабря и считается самым мягким. Во вторник и четверг верующие могут спокойно добавлять в горячие блюда растительное масло. В то же время в выходные дни и на большие праздники, в частности на Введение во храм Пресвятой Богородицы или День Святого Николая, священники разрешают употреблять рыбу и морепродукты.

В течение второго этапа, охватывающего период с 7 по 19 декабря, верующим разрешается есть рыбные блюда только в субботу и воскресенье.

Зато третий, самый строгий период перед самим праздником, полностью исключает рыбу из рациона. В отдельные дни этого цикла христиане соблюдают сухое питание, употребляя только сырые овощи, фрукты, хлеб и воду.

Что интересно, в Сочельник, который ежегодно приходится на 24 декабря, семьи не садятся за стол вплоть до появления первой звезды. Праздничный ужин традиционно начинают с молитвы, после чего каждый член семьи должен отведать не менее трех ложек кути и запить ее узваром.

Рождественский пост 2026 – правила, запреты, традиции / Коллаж 24 Канала

Что нельзя делать во время Рождественского поста

Священники ПЦУ подчеркивают, что человек прежде всего должен уделять время добрым делам, милосердию и искренней молитве. В это время Церковь строго запрещает устраивать шумные гуляния, праздновать свадьбы, танцевать и посещать развлекательные мероприятия.

Также большим грехом считаются ссоры, распространение сплетен, злословие и оскорбления ближних. Вместо конфликтов и веселья верующим советуют сосредоточиться на собственном внутреннем мире и общении с Богом.

Кто может не поститься

Стоит помнить, что строгие правила действуют не для всех, ведь Церковь всегда проявляет заботу о здоровье людей. От обязанности поститься священники полностью освобождают детей в возрасте до 14 лет, пожилых людей, беременных женщин и матерей, кормящих младенцев.

Также послабления получают тяжелобольные пациенты, лица, выполняющие изнурительную физическую работу, путешествующие более 8 часов или вынужденно питающиеся из чужого стола.

Врачи отдельно предостерегают от резкого изменения рациона тех, кто недавно перенес тяжелые вирусные инфекции и страдает от общей слабости организма.

Кстати, мы уже публиковали молитвы, которые обязательно стоит прочитать во время Рождественского поста.