За прощение грехов и внутренний покой: как правильно молиться во время Рождественского поста 2026 года

Настоящий пост – это прежде всего очищение мыслей, и именно искренний разговор с Богом помогает обрести внутреннее спокойствие в эти непростые времена. 24 Канал подготовил подборку сильных молитв, которые стоит читать каждый день, чтобы достойно подготовиться к празднику и встретить его с наполненной душой.

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Утренние молитвы на Рождественский пост

"Отче наш, сущий на небесах! Так світиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на цей день; і визволи нас від боргів наших, як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо сила й воля Твоя на віки віків. Амінь".

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"Владико Небесний, почуй же мою молитву. Очисти душу мою грішну, визволи мене від зла непростимого. Прошу Тебе, стань моїм помічником і захисником, а я залишуся вічним слугою Твоїм. Допоможи мені, Боже, так благослови мене. Амінь!".

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"Даруй мені, Господи, захист від пересичення й обжерливості, дозволь мені взяти милостиві Твої дари, щоб, скуштувавши їх, я зміцнився духом і тілом і служив би на славу Твою".

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"Господи Боже наш, надіє всіх країв землі й тих, що в морі далеко. Ти призначив святі дні посту й в Старому Заповіті через пророків Твоїх й в Новому через апостолів і євангелістів. Сподоби ж усіх нас у чистоті час постування провести, віру тверду зберегти й заповіді Твої виконувати у всі дні життя нашого. Благаємо Тебе, Владико Милосердний: пристав до нас ангела Твого, щоб охороняв нас немічних у всіх ділах наших і допомагав нам, щоб ми були слухняні й догоджали Тобі та щоб сподобилися достойно причаститись святих Твоїх Таїн. Прийми ж, Господи, поклоніння й постування рабів Твоїх (ім'я) і всім нам подай благословення ради Христа Ісуса, Господа нашого, що з Ним благословенний Ти, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь".

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"Дякую Тобі, Христе Боже, за те, що наситив нас земними твоїми благами; не визволяй же нас і від Царства Божого, але як серед учнів явився Ти, Спаситель, прийди до нас і спаси нас".

Вечерние молитвы на Рождественский пост

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"Вічний і милостивий Боже, прости мені гріхи, скоєні мною справою, річчю або думкою. Дай, Господи, смиренної душі моїй очищення від усякої скверни. Ниспошли мені, Господи, в ніч спокійний сон, щоб вранці я знову став Твоєму пресвятому Імені. Визволи мене, Господи, від суєти й лихих помислів. Бо є сила й Царство Твоє, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь."

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"Вседержителю, Слово Отче, сам всесвятий Ісусе Христе. З великого милосердя свого ніколи не покидай мене, раба твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий Пастирю своїх овець, не віддай мене на поталу зміїну й не залиши мене для того, щоб сатана спокушував мене, бо насіння зла в мені є. Ти ж бо, Господи, достойний поклоніння, Царю святий, Ісусе Христе, у сні мене охорони Світлом, що ніколи не меркне – Духом Твоїм Святим, що ним освятив єси учеників своїх. Дай, Господи, і мені, недостойному рабові Твоєму, спасення своє на ложі моїм і просвіти розум мій світлом розуміння святого Євангелія твого, душу­ – любов'ю хреста твого, серце – чистотою слів твоїх, тіло моє – твоїми страстями, думку мою – твоїм смиренням охорони; і підведи мене в час слушний, щоб славословити Тебе. Бо прославлений єси з безначальним твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки. Амінь."

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"Може Іменем Твоїм я клявся, або думкою кого погудив, або образив, або засмутив; або з гніву наклеп на кого навів, або прогнівався, або засмутив кого, або неправду казав, або невчасно спав, або коли вбогий мене приходив – я йому не допоміг; або осудив брата мого; або підманув; або погордував перед ним; або, коли молився, то думкою про земне дбав; або що розпутне подумав; або об'ївся; або обпився; або через міру сміявся; або на чуже позаздрив; або щось непотрібне сказав; або з гріха брата мого посміявся; або помолитись забув; та інші мої незчисленні гріхи, що їх не пам’ятаю, бо все оце, і ще більше, я зробив".

Псалмы на Рождественский пост

Псалом 1 – "Дві дороги":

Блаженний чоловік,

який не ходить за радою безбожних,

Не стає на дорогу грішних

і в згромадженні насмішників не засідає,

Але в законі Господньому його бажання;

і він роздумує день і ніч над Його законом.

Він буде, як дерево, посаджене над водними потоками,

яке дасть свій плід у свою пору;

І листя його не зів'яне,

і все, що він учинить, буде вдалим.

Не так безбожні, не так!

Вони – мов полова, яку вітер розвіває.

Тому-то і не встануть на суді безбожні,

ні грішники на праведних раді.

Адже Господь знає праведних дорогу,

а дорога безбожних загине.

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Псалом 8 – "Прославлення Бога":

Господи, наш Боже! Яке на всій землі Твоє Ім'я величне!

Здійми понад небеса свою славу.

З уст немовлят і тих, які ссуть, Ти учинив хвалу супроти своїх супостатів,

щоби знищити ворога і бунтівного.

Коли я погляну на Твої небеса – рук Твоїх діло,

на місяць і зорі, засновані Тобою, –

Хто така людина, що пам'ятаєш про неї,

або людський син, що навідуєшся до нього?

Ти зробив її не набагато меншою за Ангелів, Ти увінчав її славою і честю.

Ти дав йому владу над рук своїх ділами.

Все підкорив йому під ноги:

коряться йому бики й вівці, а також польові тварини,

Птахи небесні, морські риби,

що носяться глибинами морськими.

Господи, наш Боже!

Яке на всій землі Твоє Ім'я величне!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников на ноябрь 2026 года.