В конце ноября, когда солнца становится все меньше, а холод напоминает о приближении зимы, появляется особый повод подарить кому-то тепло. 24 ноября отмечается День ангела Екатерины – праздник, который напоминает, что иногда несколько искренних слов способны согреть лучше, чем самый теплый плед.

Именно поэтому 24 Канал подготовил подборку подборку лучших поздравлений для всех Екатерин. Здесь вы найдете душевные пожелания своими словами, красивые стихи и яркие картинки, которые помогут сделать этот день особенным.

Стихи ко Дню ангела Екатерины





***

У день святої Катерини

Хай щастя в дім ваш завітає,

Хай кожна світла мить лунає,

А серце радість не покине.

Хай буде спокій на душі,

Любов зігріє кожну днину,

І збудуться усі мрії

У милій, сонячній годині!



***



Хай Катю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!



***

Сьогодні настали іменини

У Катерини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.



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Поздравления с Днем ангела Екатерины в картинках

Поздравления с Днем ангела Екатерины / Коллаж 24 Канала

Картинки с Днем ангела Екатерины / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Екатерины в стихах / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Екатерины в картинках / Коллаж 24 Канала



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