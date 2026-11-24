Именно поэтому 24 Канал подготовил подборку подборку лучших поздравлений для всех Екатерин. Здесь вы найдете душевные пожелания своими словами, красивые стихи и яркие картинки, которые помогут сделать этот день особенным.

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Стихи ко Дню ангела Екатерины





***

У день святої Катерини

Хай щастя в дім ваш завітає,

Хай кожна світла мить лунає,

А серце радість не покине.

Хай буде спокій на душі,

Любов зігріє кожну днину,

І збудуться усі мрії

У милій, сонячній годині!



***



Хай Катю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!



***

Сьогодні настали іменини

У Катерини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.



***

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Поздравления с Днем ангела Екатерины в картинках

Поздравления с Днем ангела Екатерины / Коллаж 24 Канала

Картинки с Днем ангела Екатерины / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Екатерины в стихах / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Екатерины в картинках / Коллаж 24 Канала



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