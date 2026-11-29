С Днем Андрея Первозванного 2026 – открытки, стихи и поздравления своими словами
30 ноября верующие отмечают День святого Андрея Первозванного –, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. В украинской культуре этот праздник окутан интересными традициями, мистикой, вечерницами и девичьими гаданиями. Правда, если заглядывать в будущее сегодня не планируете, то поздравить знакомых знакомых Андреев точно стоит.
По этому случаю "24 Канал" подготовил подборку красивых поздравлений с праздником Андрея Первозванного, которыми можно порадовать родных, друзей и близких.
С Днем Андрея Первозванного – стихи
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З Днем Андрія Первозванного щиро вітаю!
Миру, злагоди й щастя в житті побажаю.
Хай святий береже від негоди й тривог,
А удача крокує завжди поруч з тобою в дорозі.
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У день Андрія Первозванного Хочу я
Побажати спокою тобі.
Щоб, всі перешкоди минаючи,
Йшов назустріч ти своїй долі.
Я хочу, щоб всі твої проблеми
Назавжди зникли в цю мить.
Щоб у житті не зустрічав дилеми,
І скоріше великих висот достиг.
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Первозванного Андрія
Святкуємо нині.
Я бажаю щастя й долі
Всій вашій родині!
Щоб жили завжди у мирі,
Друзі поруч були щирі,
Щоб міцне здоров’я мали,
Калач медом запивали!
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Поздравление с Днем Андрея Первозванного своими словами
С Днем святого Андрея Первозванного! Пусть этот светлый день принесет в твой дом мир, тепло и тихую радость. Пусть Господь хранит тебя и твоих родных.
- Поздравляю с праздником Андрея! Желаю крепкого здоровья, добрых людей рядом и веры в то, что все сложится как нельзя лучше. Пусть святой Андрей оберегает тебя в пути и в жизни.
- С Днем Андрея Первозванного! Пусть в сердце будет покой, в семье – согласие, а в каждом дне – хоть немного света и доброты.
- Искренне поздравляю с праздником Андрея Первозванного! Пусть твоя вера будет крепкой, надежда неугасаемой, а любовь приходит от тех, кого ты любишь больше всего.
- С Днем святого Андрея! Желаю тебе счастья, здоровья и сил преодолевать любые трудности. Пусть небо над твоей головой всегда будет мирным.
Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки
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