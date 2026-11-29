30 ноября верующие отмечают День святого Андрея Первозванного –, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. В украинской культуре этот праздник окутан интересными традициями, мистикой, вечерницами и девичьими гаданиями. Правда, если заглядывать в будущее сегодня не планируете, то поздравить знакомых знакомых Андреев точно стоит.

По этому случаю "24 Канал" подготовил подборку красивых поздравлений с праздником Андрея Первозванного, которыми можно порадовать родных, друзей и близких.

С Днем Андрея Первозванного – стихи



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З Днем Андрія Первозванного щиро вітаю!

Миру, злагоди й щастя в житті побажаю.

Хай святий береже від негоди й тривог,

А удача крокує завжди поруч з тобою в дорозі.



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У день Андрія Первозванного Хочу я

Побажати спокою тобі.

Щоб, всі перешкоди минаючи,

Йшов назустріч ти своїй долі.

Я хочу, щоб всі твої проблеми

Назавжди зникли в цю мить.

Щоб у житті не зустрічав дилеми,

І скоріше великих висот достиг.



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Первозванного Андрія

Святкуємо нині.

Я бажаю щастя й долі

Всій вашій родині!

Щоб жили завжди у мирі,

Друзі поруч були щирі,

Щоб міцне здоров’я мали,

Калач медом запивали!



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Поздравление с Днем Андрея Первозванного своими словами



С Днем святого Андрея Первозванного! Пусть этот светлый день принесет в твой дом мир, тепло и тихую радость. Пусть Господь хранит тебя и твоих родных.

С Днем святого Андрея Первозванного! Пусть этот светлый день принесет в твой дом мир, тепло и тихую радость. Пусть Господь хранит тебя и твоих родных. Поздравляю с праздником Андрея! Желаю крепкого здоровья, добрых людей рядом и веры в то, что все сложится как нельзя лучше. Пусть святой Андрей оберегает тебя в пути и в жизни.

С Днем Андрея Первозванного! Пусть в сердце будет покой, в семье – согласие, а в каждом дне – хоть немного света и доброты.

Искренне поздравляю с праздником Андрея Первозванного! Пусть твоя вера будет крепкой, надежда неугасаемой, а любовь приходит от тех, кого ты любишь больше всего.

С Днем святого Андрея! Желаю тебе счастья, здоровья и сил преодолевать любые трудности. Пусть небо над твоей головой всегда будет мирным.

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки

Поздравления с Днем Андрея Первозванного / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем Андрея Первозванного: картинки / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем Андрея Первозванного своими словами / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем Андрея Первозванного / Коллаж 24 Канала

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