В последнее время родители все чаще выбирают для детей универсальные имена, которые одинаково хорошо подходят как мальчикам, так и девочкам. Такой выбор дарит ребенку ощущение свободы, стирает строгие гендерные границы и в то же время звучит очень гармонично в любом возрасте.

Некоторые из этих вариантов имеют глубокие древние корни, а другие пришли к нам из западной культуры и быстро покорили мир. 24 Канал собрал подборку унисекс имен, каждое из которых несет в себе особую энергетику и характер.

Александр и Александра

Это имя пришло к нам из Древней Греции и переводится как "защитник" или "защитница". Обладатели этого имени отличаются открытым сердцем и природной мудростью, которая притягивает к ним людей. Они легко находят выход из запутанных ситуаций и всегда готовы поддержать близких в трудную минуту.

Валерий и Валерия

Это имя происходит от латинского слова "валео", что означает "сильный", "крепкий" или "могучий". Эти люди уверенно идут к своей цели, не боятся трудностей и обладают лидерскими качествами. Валерии умеют сплотить вокруг себя команду, любят быть в центре внимания и заряжают окружающих своей бурной энергией.

Евгений и Евгения

Древнегреческое имя трактуется как "благородный" и "знатный". Его носители отличаются острым умом, любознательностью и постоянным стремлением к саморазвитию. Благодаря развитому критическому мышлению они прекрасно ориентируются в непредсказуемых обстоятельствах, а их искренность и тактичность делают их надежными друзьями и мудрыми советчиками.

Ноа

Короткая и благозвучная фамилия библейского происхождения переводится с древнееврейского языка как "успокаивающий" или "утешение". В настоящее время она переживает настоящий бум популярности во всем мире как среди мальчиков, так и среди девочек. Люди с этим именем обладают глубоким внутренним миром и удивительной способностью создавать вокруг себя атмосферу уюта и безопасности.

Робин

Классическое европейское имя происходит от древнегерманского корня, означающего "яркая слава". Что интересно, в англоязычном мире оно также ассоциируется с маленькой поющей птичкой – малиновкой. Носители этого имени обычно обладают легким, творческим характером, ценят личную свободу и не терпят скуки. Они быстро адаптируются к переменам и легко находят общий язык с незнакомцами.

Имена, подходящие как девушкам, так и парням / Фото Magnific

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