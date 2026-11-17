Студенческие годы – это особый период, когда за одну ночь можно выучить весь семестр, кофе заменяет полноценный сон, а стипендия исчезает быстрее, чем мотивация перед сессией. Но, несмотря на все дедлайны и бессонные ночи, именно об этом времени часто вспоминают с наибольшей ностальгией.

Ежегодно 17 ноября в Украине и во всем мире отмечают День студента – праздник молодости, амбиций и больших мечтаний. По этому случаю 24 Канал подготовил подборку красивых и искренних поздравлений, которые можно отправить друзьям, одногруппникам и всем, кто сейчас покоряет вершины науки.

Забавные поздравления с Днем студента

С Днем студента! Желаю, чтобы сессия казалась легче выходных, преподаватели были добрыми, а зачетная книжка выглядела лучше, чем твой график сна.

Поздравляю, студент! Пусть стипендии хватает не только до обеда, а лекции заканчиваются раньше, чем ты начинаешь дремать на последней парте.

С Днем студента! Пусть дедлайны переносятся, шпаргалки не понадобятся, а знания сами залетают в голову еще до экзамена. Ну, или по крайней мере вовремя.

С праздником, будущий профессионал! Желаю, чтобы кофе был крепким, ночь перед экзаменом – продуктивной, а утро после него – спокойным и победным.

Студент, с Днем студента! Пусть у тебя всегда будет тот самый талант: за одну ночь выучить то, что другие учили целый семестр, и при этом еще и хорошо выглядеть утром.

С Днем студента! Пусть друзья будут верными, конспекты разборчивыми, а в общежитии всегда остается что-нибудь вкусненькое в холодильнике, которое никто не съел.

Поздравляю с Днем студента! Пусть студенческие годы будут самыми яркими: с веселыми историями, которые будут вспоминаться всю жизнь, и оценками, за которые не стыдно перед родителями.

Поздравления с Днем студента в картинках

С Днем студента: картинки / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем студента в картинках / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем студента своими словами / Коллаж 24 Канала

Забавные поздравления с Днем студента / Коллаж 24 Канала



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