Священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук ответил скептикам, считающим почитание святых бессмысленным занятием. На примере великомученицы Екатерины отец опроверг мифы о том, что ранние христиане якобы не имели образования или влияния, и объяснил истинный смысл церковных праздников.

Многие люди ошибочно считают святых обычными людьми, которые не получили образования и не оставили заметного следа в истории. В своем инстаграме священник ПЦУ Юлиан Тимчук дал четкий ответ критикам и объяснил, почему Церковь хранит память о праведниках.

Почему христиане чтят память святых

Отец Юлиан подчеркнул, что верующие не придумывают культы на пустом месте, ведь каждый остается на своей позиции. Мученики и преподобные пребывают у Бога, тогда как живые люди каждый день сами выбирают свой духовный путь.

По словам Тимчука, представление о необразованности святых не имеет ничего общего с реальностью, ведь среди них было много выдающихся мыслителей своего времени. В качестве убедительного доказательства священник привел фигуру святой великомученицы Екатерины. Она происходила из знатной семьи и получила блестящее образование. К тому же святая знала иностранные языки, философию, риторику и медицину.

Помимо острого ума, Екатерина обладала незаурядной смелостью и лидерскими качествами, ведь она открыто выступала против языческих культов и защищала преследуемых христиан перед императором Максимианом.

Когда правитель собрал сорок лучших философов империи, чтобы те опровергли убеждения девушки в публичной дискуссии, она не растерялась. Екатерина убедительно победила мудрецов в споре и силой своих аргументов обратила часть из них в христианство. Несмотря на жестокие пытки и казнь мечом, она сохранила верность своим идеалам. Такая несокрушимость духа и глубокая мудрость, по словам отца Юлиана, делают святых достойным примером для современников, на который стоит равняться в жизни.

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