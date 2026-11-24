В этот день наши предки гадали на судьбу, будущее и суженого. О днях ангела и других праздниках 24 ноября – пишет Православный церковный календарь.

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День памяти святой великомученицы Екатерины

Екатерина появилась на свет в III веке в Александрии и воспитывалась в зажиточной семье. Ее мировоззрение коренным образом изменило видение Девы Марии и Иисуса Христа, после которого девушка решила посвятить жизнь служению Богу. Она открыто проповедовала евангельское учение среди горожан и обратила многих людей в христианство. Такая активность привлекла внимание императора Максимина, который в то время жестоко преследовал верующих. Правитель приказал немедленно схватить проповедницу и подвергнуть ее жестоким пыткам, чтобы заставить отречься от своих убеждений. Несмотря на невыносимые страдания, Екатерина сохранила верность Господу и приняла мученическую смерть.

Кто отмечает День ангела 24 ноября

По новоюлианскому календарю 24 ноября именины отмечают люди со следующими именами: Екатерина, Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр и Алексей.

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В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 24 ноября отмечается Международный день сиамских близнецов. Он был учрежден в 2024 году по инициативе Организации Объединенных Наций. В этот день принято говорить о жизни, медицинских и социальных потребностях сросшихся близнецов и их семей.

Также сегодня отмечают Всемирный день эволюции и Всемирный день моржа.