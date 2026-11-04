Шляхетне звучання та особлива енергетика: 3 старовинні імені для дівчат, які повертаються в моду

Мода на імена циклічна, і сьогодні батьки все частіше звертають увагу не на ультрасучасні запозичення, а на старовинні дівочі імена з багатою історією та сильним значенням. Якщо ви шукаєте для донечки ім'я, яке звучатиме вишукано, мелодійно й водночас матиме особливий шарм, то варто звернути увагу на ці три варіанти.

Ці імена гармонійно поєднують давні традиції та сучасний європейський стиль звучання. Вони ідеально пасуватимуть до будь-якого прізвища та по батькові. В одне з цих імен ви точно закохаєтеся.

Олівія

Це витончене ім'я має латинське походження та утворюється від слова oliva – "оливкове дерево", яке здавна вважалося символом миру, мудрості та достатку. Хоча ім'я відоме в Європі ще з середньовіччя, в Україні воно переживає справжній бум саме зараз.

Вважається, що Олівії виростають цілеспрямованими, раціональними та принциповими особистостями з сильним внутрішнім стрижнем, які вміють відстоювати власну думку та досягати успіхів у кар'єрі.

Юстина

Старовинне ім'я латинського походження (від слова justus – "справедлива", "чесна"), яке має тривалу історію в українській та європейській традиції. Після багатьох десятиліть забуття це ім'я знову з'являється серед батьківських уподобань завдяки своєму шляхетному та твердому звучанню. Дівчата з ім'ям Юстина зазвичай мають загострене відчуття справедливості, вирізняються чесністю, добротою та непохитною внутрішньою силою.



Як гарно назвати дівчинку / Magnific

Мілана

Слов'янське ім'я з коренем "міла" (мила, люба), яке також побутувало в середньовічній Італії як шляхетне ім'я серед знаті. Дівчатка з цим ім'ям вирізняються особливим шармом, жіночністю та дипломатичністю. Вони легко знаходять спільну мову з людьми, що їх оточують, мають природне відчуття стилю та вирізняються спокійною впевненістю, яка допомагає їм реалізувати свій потенціал у житті.

А якщо ви чекаєте також і на хлопчика, то ось вам кілька цікавих імен для сина, які рідко сьогодні почуєш на дитячому майданчику.