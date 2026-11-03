Гарні імена для хлопчиків, які рідко сьогодні почуєш на дитячому майданчику

Деякі з них пов'язані з побажаннями дитині, інші відображають вірування та уявлення наших предків. Розповідаємо про чотири такі імені, їхнє походження та значення.

Adv

Яке незвичне ім'я обрати для хлопчика

Бажан. Це давнє слов'янське чоловіче ім'я, утворене від слова «бажаний». Так могли назвати довгоочікувану дитину, на народження якої сподівалися в родині. Ім'я має просте й зрозуміле значення, а водночас вирізняється серед звичних сучасних варіантів. Бажан – коротке, виразне ім'я, яке добре звучить і без додаткових скорочень.

Богодар. У цьому імені поєдналися дві основи – "Бог" і "дар". Його значення – "дарований Богом". Таке ім'я належить до давньої традиції називати дітей на честь важливих для родини духовних цінностей. Богодар може зацікавити батьків, яким подобаються імена з виразним змістом і незвичним звучанням.

Як назвати хлопчика / Magnific

Богумил. Це слов'янське ім'я, яке має значення "милий Богові" або "любий Богові". Воно пов'язане з давньою традицією творення імен із побажаннями прихильності вищих сил. Богумил також цікавий тим, що є слов'янським відповідником грецького імені Теофіл. Такий варіант підійде тим, хто шукає рідкісне ім'я з м'яким звучанням.

Реклама

Богуслав. Ще одне давнє слов'янське ім'я, утворене з основ "Бог" і "слав". Його значення пов'язують із побажанням славити Бога. Богуслав має виразне звучання та впізнавану слов'янську будову. У цього імені є також коротка форма Богуш.

Усі чотири імені мають давнє коріння та цікаву семантику. Вони можуть стати альтернативою поширеним чоловічим іменам для батьків, які хочуть обрати синові незвичний варіант із власною історією.