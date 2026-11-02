Милозвучні та сильні: 3 чоловічі імені на літеру "У", які приносять удачу

Ці чоловічі імена гармонійно поєднують давні традиції та потужну енергетику. Тому допоможуть розкрити найкращі риси характеру хлопчика, пише 24 Канал.

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Устим

Це милозвучне ім'я прийшло до нас з латинської мови та означає "справедливий". Устими виростають надзвичайно розважливими та чесними чоловіками, які завжди прагнуть діяти сумлінно й захищати правду. Вони мають спокійний характер, вміють уважно вислухати співрозмовника та стають міцною опорою для своєї родини в будь-яких життєвих ситуаціях.

Улас

Таке старовинне ім'я має давньогрецьке коріння та перекладається як "заїка" або "шепелявий". Уласи вирізняються сильною волею, цілеспрямованістю та дуже практичним поглядом на світ. Завдяки вродженій працелюбності, відповідальності та вмінню твердо стояти на ногах ці чоловіки легко будують успішну кар'єру і здобувають авторитет серед колег.

Улян

Це колоритне ім'я має латинське походження та трактується як "той, хто з роду Юлія". Такі чоловіки вражають оточення своїм невичерпним оптимізмом, природною харизмою та вмінням надихати інших. Уляни володіють гострим розумом і чудовою інтуїцією, що дозволяє їм знаходити креативні виходи зі складних ситуацій та швидко ставати улюбленцями в будь-якій компанії.

Гарне ім'я для хлопчика 2026 / Фото Magnific

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