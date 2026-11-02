Мелодичные и сильные: 3 мужских имени на букву "У", которые приносят удачу

Эти мужские имена гармонично сочетают в себе древние традиции и мощную энергетику. Поэтому они помогут раскрыть лучшие черты характера мальчика, пишет 24 Канал.

Adv

Устим

Это благозвучное имя пришло к нам из латинского языка и означает "справедливый". Устимы вырастают чрезвычайно рассудительными и честными мужчинами, которые всегда стремятся действовать добросовестно и защищать правду. Они обладают спокойным характером, умеют внимательно выслушать собеседника и становятся крепкой опорой для своей семьи в любых жизненных ситуациях.

Улас

Такое старинное имя имеет древнегреческие корни и переводится как "заика" или "шепелявый". Уласы отличаются сильной волей, целеустремленностью и очень практичным взглядом на мир. Благодаря врожденному трудолюбию, ответственности и умению твердо стоять на ногах эти мужчины легко строят успешную карьеру и завоевывают авторитет среди коллег.

Улян

Это колоритное имя имеет латинское происхождение и трактуется как "тот, кто из рода Юлия". Такие мужчины поражают окружающих своим неиссякаемым оптимизмом, природной харизмой и умением вдохновлять других. Уляны обладают острым умом и прекрасной интуицией, что позволяет им находить креативные выходы из сложных ситуаций и быстро становиться любимцами в любой компании.

Красивое имя для мальчика 2026 / Фото Magnific

На днях мы рассказывали о сильных мужских именах, начинающихся с буквы "Т".