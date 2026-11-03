Красивые имена для мальчиков, которые сегодня редко услышишь на детской площадке

Некоторые из них связаны с пожеланиями ребенку, другие отражают верования и представления наших предков. Рассказываем о четырех таких именах, их происхождении и значении.

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Какое необычное имя выбрать для мальчика

Бажан. Это давнее славянское мужское имя, образованное от слова "желанный". Так могли назвать долгожданного ребенка, на рождение которого надеялись в семье. Имя имеет простое и понятное значение, но при этом выделяется среди привычных современных вариантов. Бажан – короткое, выразительное имя, которое хорошо звучит и без дополнительных сокращений.

Богодар. В этом имени соединились две основы – "Бог" и "дар". Его значение – "дарованный Богом". Такое имя относится к древней традиции называть детей в честь важных для семьи духовных ценностей. Богодар может заинтересовать родителей, которым нравятся имена с выразительным смыслом и необычным звучанием.

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Как назвать мальчика / Magnific

Богумил. Это славянское имя, означающее "милый Богу" или "любимый Богу". Оно связано с древней традицией создания имен с пожеланиями благосклонности высших сил. Богумил также интересен потому, что является славянским аналогом греческого имени Теофил. Такой вариант подойдет тем, кто ищет редкое имя с мягким звучанием.

Богуслав. Еще одно давнее славянское имя, образованное из корней "Бог" и "слав". Его значение связывают с пожеланием прославлять Бога. Богуслав имеет выразительное звучание и узнаваемый славянский строй. У этого имени есть также короткая форма – Богуш.

Все четыре имени имеют древние корни и интересную семантику. Они могут стать альтернативой распространенным мужским именам для родителей, которые хотят выбрать для сына необычный вариант с собственной историей.