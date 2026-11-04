Благородное звучание и особая энергетика: 3 старинных имени для девочек, которые снова входят в моду

Эти имена гармонично сочетают в себе древние традиции и современный европейский стиль. Они идеально подойдут к любой фамилии и отчеству. В одно из этих имен вы точно влюбитесь.

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Оливия

Это изящное имя имеет латинское происхождение и образовано от слова oliva – "оливковое дерево", которое издавна считалось символом мира, мудрости и благополучия. Хотя имя известно в Европе еще со средневековья, в Украине оно переживает настоящий бум именно сейчас.

Считается, что Оливии вырастают целеустремленными, рациональными и принципиальными личностями с сильным внутренним стержнем, которые умеют отстаивать собственное мнение и добиваться успехов в карьере.

Юстина

Старинное имя латинского происхождения (от слова justus – "справедливая", "честная"), имеющее долгую историю в украинской и европейской традиции. После многих десятилетий забвения это имя вновь появляется среди родительских предпочтений благодаря своему благородному и твердому звучанию. Девочки с именем Юстина обычно обладают обостренным чувством справедливости, отличаются честностью, добротой и непоколебимой внутренней силой.

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Как красиво назвать девочку / Magnific

Милана

Славянское имя с корнем "мила" (милая, дорогая), которое также было распространено в средневековой Италии как благородное имя среди знати. Девочки с этим именем отличаются особым шармом, женственностью и дипломатичностью. Они легко находят общий язык с окружающими, обладают природным чувством стиля и отличаются спокойной уверенностью, которая помогает им реализовать свой потенциал в жизни.

А если вы ждете также и мальчика, то вот вам несколько интересных имен для сына, которые сегодня редко услышишь на детской площадке.