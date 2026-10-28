Чи справді вірянам можна займатися йогою: пояснення католицького священника

Багато людей займаються йогою, адже це зручний спосіб підтримувати фізичну форму та водночас знімати стрес. Священник Римо-Католицької Церкви Микола Мишовський детально розповів, чому християнам краще уникати таких занять.

Про це більше йдеться на ютуб-каналі CREDO.

Чи можна християнам займатися йогою

За словами отця Миколи, йога охоплює значно більше, ніж просто систему гімнастичних вправ чи техніку правильного дихання. Левову частку всього процесу займає саме занурення в іншу філософію. Священник РКЦ наголосив, що розмови про енергетику, мантри та чакри прямо суперечать біблійному вченню, тому Церква не схвалює подібне дозвілля.

Часто люди виправдовують свої заняття йогою тим, що вони виконують виключно розтяжку і повністю відкидають релігійний аспект. Однак Микола Мишовський запевнив, що у такому разі людина займається чим завгодно, але не йогою. Справжня східна традиція завжди йде пліч-о-пліч із відповідними духовними ритуалами.

Якщо християнин прагне просто підтримувати тіло в тонусі, священник порадив записатися на аеробіку, стретчинг або звичайну фізкультуру. Такі класичні тренування принесуть максимальну користь здоров'ю і жодним чином не нашкодять стосункам з Богом.

Священник РКЦ про заняття йогою: дивіться відео онлайн

До речі, раніше ми вже розповідали, чи можна християнам медитувати.