Действительно ли верующим можно заниматься йогой: объяснение католического священника

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Можно ли христианам заниматься йогой

По словам отца Николая, йога охватывает гораздо больше, чем просто систему гимнастических упражнений или технику правильного дыхания. Львиную долю всего процесса занимает именно погружение в иную философию. Священник РКЦ подчеркнул, что разговоры об энергетике, мантрах и чакрах прямо противоречат библейскому учению, поэтому Церковь не одобряет подобное времяпрепровождение.

Часто люди оправдывают свои занятия йогой тем, что они выполняют исключительно растяжку и полностью отвергают религиозный аспект. Однако Николай Мишовский заверил, что в таком случае человек занимается чем угодно, но не йогой. Настоящая восточная традиция всегда идет рука об руку с соответствующими духовными ритуалами.

Если христианин стремится просто поддерживать тело в тонусе, священник посоветовал записаться на аэробику, стретчинг или обычную физкультуру. Такие классические тренировки принесут максимальную пользу здоровью и никоим образом не навредят отношениям с Богом.

Священник РКЦ о занятиях йогой: смотрите видео онлайн

Кстати, ранее мы уже рассказывали, можно ли христианам медитировать.