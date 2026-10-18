Священник Римско-католической церкви Николай Мишовский на YouTube-канале CREDO развеял распространенные предрассудки о медитации. Отец объяснил, какие размышления приближают человека к Богу, а какие ведут в опасную духовную ловушку.

Является ли грехом медитировать

Отец Николай сразу подчеркнул, что слово "медитация" означает размышления. Впрочем, он посоветовал четко различать христианский подход и буддийскую традицию.

По словам священника РКЦ, восточная медитация предлагает людям раствориться в ничто, войти в состояние полного небытия, перестать думать и чувствовать. Христианство категорически отвергает такую цель. Господь призвал каждого человека из небытия к существованию, даровал ему тело и вечную душу.

Желание исчезнуть или остановить собственное бытие противоречит Божьему замыслу. Верующие должны учиться направлять свои эмоции в правильное русло, находить смысл в жизненных испытаниях, а не просто убегать от реальности.

Можно ли христианам медитировать: смотрите видео онлайн

В то же время Николай Мишовский активно призывает практиковать именно христианскую медитацию. Современный мир постоянно куда-то спешит, поэтому людям крайне не хватает времени для тишины, молитвы и размышлений о вечности. Христианский формат предполагает живой поиск Бога. Человек прекрасно медитирует во время молитвы на четках, когда размышляет о тайнах Иисуса Христа. Также духовник называет мощной практикой неустанное повторение молитвы Иисуса, которая помогает уму сосредоточиться на Господнем присутствии.

Помимо классических молитв, священник считает медитацией даже обычное созерцание природы. Когда человек искренне любуется красивым цветочком, утренним солнцем или невероятным пейзажем, он останавливает свой бег и радуется красоте творения. Таким образом, христианам вовсе не нужно искать покоя в чужих философиях, ведь церковь предлагает свои собственные невероятно глубокие способы достижения подлинной внутренней гармонии.

Кстати, мы уже рассказывали, как правильно молиться на четках каждый день.