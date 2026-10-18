Священник Римо-Католицької Церкви Микола Мишовський на ютуб-каналі CREDO розвіяв популярні упередження стосовно медитації. Отець пояснив, які роздуми наближають людину до Бога, а які ведуть у небезпечну духовну пастку.

Чи гріх медитувати

Отець Микола одразу наголосив, що слово "медитація" означає роздуми. Втім, він порадив чітко розрізняти християнський підхід та буддійську традицію.

За словами священника РКЦ, східна медитація пропонує людям розчинитися в нічому, увійти в стан повного небуття, припинити думати та відчувати. Християнство категорично відкидає таку мету. Господь покликав кожну особу з небуття до існування, подарував їй тіло та вічну душу.

Бажання зникнути або зупинити власне буття суперечить Божому задуму. Віряни мають вчитися скеровувати свої емоції у правильне річище, знаходити сенс у життєвих випробуваннях, а не просто тікати від реальності.

Чи можна християнам медитувати: дивіться відео онлайн

Водночас Микола Мишовський активно заохочує практикувати саме християнську медитацію. Сучасний світ постійно кудись поспішає, тому людям критично бракує часу для тиші, молитви та роздумів над вічністю. Християнський формат передбачає живий пошук Бога. Людина чудово медитує під час молитви на вервиці, коли аналізує таємниці Ісуса Христа. Також потужною практикою духівник називає невпинне повторення Ісусової молитви, яка допомагає розуму зосередитися на Господній присутності.

Крім класичних молитов, священник вважає медитацією навіть звичайне споглядання природи. Коли людина щиро милується гарною квіткою, ранковим сонцем чи неймовірним краєвидом, вона зупиняє свій біг і радіє красі творіння. Отже, християнам зовсім не потрібно шукати спокою в чужих філософіях, адже церква пропонує власні неймовірно глибокі способи для досягнення справжньої внутрішньої гармонії.

До речі, ми вже розповідали, як правильно молитися на вервиці щодня.