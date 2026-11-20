Сьогодні святого Миколая знають передусім як покровителя дітей, до якого звертаються з молитвами та від якого чекають подарунків. Але в давніх народних віруваннях він мав і незвичну роль — його вважали господарем вовків, який міг навіть замикати їм зуби.

Чому святого Миколая пов’язували з вовками

У деяких місцевостях України день святого Миколая вважали "вовчим". Таке уявлення було відоме на Бойківщині, Покутті, Поділлі та на Гуцульщині. Вовки й інші хижі тварини становили загрозу для людей та домашньої худоби, тому в народних віруваннях існували уявлення про святих, які могли впливати на поведінку звірів.

Етнолог Олександр Коломийчук у дослідженні народного культу святого Миколая на Бойківщині наводить повір’я, записане на Старосамбірщині в XIX столітті. Люди казали, що у своє свято Миколай розганяє вовків і збирає їх у зграї. Відтоді, за народним поясненням, хижаки мали ходити разом, полювати та паруватися.



За повір'ям, святий Миколай міг керувати вовками / Magnific

Ще незвичніше повір’я записав Іван Франко на Галицькому Підгір’ї. Місцеві жителі вірили, що вовк не може з’їсти людину, бо святий Миколай замикає йому зуби на цілий рік. У переказі вовки навіть просять святого відмикати їм зуби хоча б узимку, щоб вони могли полювати на людей.

На Гуцульщині святого також вважали покровителем вовчих зграй. Існувало повір’я, що Миколай тримає ключі від зими, дикої звірини та людської маржини — тобто домашньої худоби. Тому його просили оберігати тварин від хижаків.

Водночас Миколай був не єдиним святим, якому приписували владу над вовками. В українському фольклорі частіше їхнім покровителем називали святого Юрія. Тож уявлення про Миколая як господаря хижаків було характерним для окремих регіонів, а не для всієї України.

До речі, День святого Миколая вже зовсім скоро будуть відзначати віряни. Дізнавайтеся, в який день за новим календарем його святкувати.