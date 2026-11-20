Почему святого Николая ассоциировали с волками

В некоторых местностях Украины день святого Николая считали "волчьим". Такое представление было распространено на Бойковщине, Покутье, Подолье и на Гуцульщине. Волки и другие хищные животные представляли угрозу для людей и домашнего скота, поэтому в народных верованиях существовали представления о святых, которые могли влиять на поведение зверей.

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Этнолог Александр Коломийчук в исследовании народного культа святого Николая на Бойковщине приводит поверье, записанное на Старосамборщине в XIX веке. Люди говорили, что в свой праздник Николай разгоняет волков и собирает их в стаи. С тех пор, согласно народному объяснению, хищники должны были ходить вместе, охотиться и спариваться.

По поверью, святой Николай мог управлять волками / Magnific

Еще более необычное поверье записал Иван Франко на Галицком Подгорье. Местные жители верили, что волк не может съесть человека, потому что святой Николай замыкает ему зубы на целый год. В предании волки даже просят святого отпереть им зубы хотя бы зимой, чтобы они могли охотиться на людей.

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На Гуцульщине святого также считали покровителем волчьих стай. Существовало поверье, что Николай хранит ключи от зимы, диких зверей и человеческой маржины – то есть домашнего скота. Поэтому его просили оберегать животных от хищников.

В то же время Николай не был единственным святым, которому приписывали власть над волками. В украинском фольклоре чаще их покровителем называли святого Юрия. Поэтому представление о Николае как хозяине хищников было характерно для отдельных регионов, а не для всей Украины.

Кстати, День святого Николая уже совсем скоро будут отмечать верующие. Узнавайте, в какой день по новому календарю его отмечать.