Святий Миколай був захисником людей від вовків / Колаж 24 Каналу
Сьогодні святого Миколая знають передусім як покровителя дітей, до якого звертаються з молитвами та від якого чекають подарунків. Але в давніх народних віруваннях він мав і незвичну роль — його вважали господарем вовків, який міг навіть замикати їм зуби.
Чому святого Миколая пов’язували з вовками
У деяких місцевостях України день святого Миколая вважали "вовчим". Таке уявлення було відоме на Бойківщині, Покутті, Поділлі та на Гуцульщині. Вовки й інші хижі тварини становили загрозу для людей та домашньої худоби, тому в народних віруваннях існували уявлення про святих, які могли впливати на поведінку звірів.
Етнолог Олександр Коломийчук у дослідженні народного культу святого Миколая на Бойківщині наводить повір’я, записане на Старосамбірщині в XIX столітті. Люди казали, що у своє свято Миколай розганяє вовків і збирає їх у зграї. Відтоді, за народним поясненням, хижаки мали ходити разом, полювати та паруватися.
Ще незвичніше повір’я записав Іван Франко на Галицькому Підгір’ї. Місцеві жителі вірили, що вовк не може з’їсти людину, бо святий Миколай замикає йому зуби на цілий рік. У переказі вовки навіть просять святого відмикати їм зуби хоча б узимку, щоб вони могли полювати на людей.
На Гуцульщині святого також вважали покровителем вовчих зграй. Існувало повір’я, що Миколай тримає ключі від зими, дикої звірини та людської маржини — тобто домашньої худоби. Тому його просили оберігати тварин від хижаків.
Водночас Миколай був не єдиним святим, якому приписували владу над вовками. В українському фольклорі частіше їхнім покровителем називали святого Юрія. Тож уявлення про Миколая як господаря хижаків було характерним для окремих регіонів, а не для всієї України.
До речі, День святого Миколая вже зовсім скоро будуть відзначати віряни. Дізнавайтеся, в який день за новим календарем його святкувати.
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