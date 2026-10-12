12 жовтня – яке церковне свято: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

12 жовтня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка. Вони постраждали за віру в Бога.

У цей день наші предки готували страви з кукурудзи. Про Дні ангела й інші свята 12 жовтня – розповідає Київська Трьохсвятительська духовна семінарія УГКЦ.

День пам'яті мучеників Прова, Тараха й Андроніка

У 304 році під час гонінь імператора Діоклетіана Пров, Тарах та Андронік зазнали переслідувань за християнську віру. Представники влади змушували чоловіків зректися релігії, але ті відмовилися. За непокору охоронці жорстоко побили вірян і ув'язнили їх. Пізніше судді влаштували нові допити в містах Мопсвестія та Аназавр. Там кати вибивали в'язням зуби та заливали їм у дихальні шляхи суміш гарячого оцту, солі й гірчиці. Попри тортури, засуджені знову не погодилися вшановувати язичницьких ідолів. Тоді головний наглядач наказав віддати християн на поталу диким звірам. Однак ведмеді та левиці не напали на людей, а лише зализували їхні рани. Надмірна жорстокість розправи обурила навіть присутніх глядачів-язичників, і вони покинули місце покарання. Зрештою кати стратили Прова, Тараха та Андроніка мечами. Згодом однодумці забрали тіла загиблих і поховали їх за усіма традиціями.

Хто святкує День ангела 12 жовтня

За новоюліанським календарем, 12 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Макар, Микола, Остап, Тарас, Олександр, Богдан, Денис та Іван.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 12 жовтня відзначають День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України. Його встановили у 2004 році Указом президента держави. У цей день заведено вшановувати роботу працівників державної санітарно-епідеміологічної служби у забезпечення санітарного та епідеміологічного добробуту населення.

Також сьогодні святкують День військового капелана в Україні, День вільнодумства, Всесвітній день боротьби з артритом і Всесвітній день водоростей.