13 листопада – яке церковне свято: хто сьогодні має іменини

13 листопада віряни вшановують пам'ять святого Івана Золотоустого, архієпископа Царгородського. Він допомагав нужденним і написав чимало богословських творів.

У цей день наші предки займалися приготуванням вареників і пельменів. Про Дні ангела й інші свята 13 листопада – розповідає Київська Трьохсвятительська духовна семінарія.

День пам'яті святого Івана Золотоустого

Іван Золотоустий народився в Антіохії у 347 році. Хлопчик рано втратив батька, тож усі турботи про його виховання лягли на матір. Вона подбала, щоб син здобув блискучу освіту в найвідоміших філософів та ораторів того часу. Коли юнакові виповнилося 18 років, він вирушив до Афін, щоб удосконалювати знання та опановувати мистецтво красномовства. За два роки Іван повернувся до рідного міста і прийняв хрещення. Саме в Антіохії він отримав сан диякона, а згодом став пресвітером. Усе своє життя святий присвятив глибокому вивченню Святого Письма, підтримці нужденних та суворому подвижництву. Золотоустий ініціював зведення лікарень і благодійних закладів, а також сміливо викривав пороки можновладців. Свої філософські роздуми проповідник виклав у численних працях. Серед найвідоміших його творів – "Про провидіння", "Книга про дівоцтво", "До молодої вдови", "Книга про святого Вавила і проти Юліана і язичників". Окремої уваги заслуговує його трактат, де він порівнює земну владу й багатство зі справжньою християнською мудрістю чернечого життя. Однак безкомпромісна позиція коштувала йому свободи. Впливові недоброзичливці домоглися, щоб Золотоустого відправили у вигнання спочатку до Вірменії, а потім – до Абхазії. Виснажливий перехід під конвоєм остаточно підірвав здоров'я святого. Він тяжко захворів і помер у дорозі, так і не діставшись місця призначення.

Хто святкує День ангела 13 листопада

За новоюліанським календарем, 13 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Герман, Іван та Ян.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 13 листопада святкують Всесвітній день доброти. Його встановили у 1988 році за ініціативою Всесвітнього руху за доброту. Відтоді це свято стало глобальною подією, що нагадує кожному з нас про силу емпатії та людяності.

Також сьогодні святкують Міжнародний день людей з порушенням зору та День симфонічного металу.