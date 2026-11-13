13 ноября – какой церковный праздник: у кого сегодня именины

В этот день наши предки готовили вареники и пельмени. О днях ангела и других праздниках 13 ноября рассказывает Киевская Трехсвятительская духовная семинария.

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День памяти святого Иоанна Златоуста

Иоанн Златоуст родился в Антиохии в 347 году. Мальчик рано потерял отца, поэтому все заботы о его воспитании легли на мать. Она позаботилась о том, чтобы сын получил блестящее образование у самых известных философов и ораторов того времени. Когда юноше исполнилось 18 лет, он отправился в Афины, чтобы совершенствовать знания и овладевать искусством красноречия. Через два года Иоанн вернулся в родной город и принял крещение. Именно в Антиохии он получил сан диакона, а впоследствии стал пресвитером. Всю свою жизнь святой посвятил глубокому изучению Священного Писания, поддержке нуждающихся и строгому подвижничеству. Златоуст инициировал строительство больниц и благотворительных учреждений, а также смело разоблачал пороки власть имущих. Свои философские размышления проповедник изложил в многочисленных трудах. Среди его самых известных произведений – "О провидении", "Книга о девстве", "К молодой вдове", "Книга о святом Вавиле и против Юлиана и язычников". Отдельного внимания заслуживает его трактат, в котором он сравнивает земную власть и богатство с истинной христианской мудростью монашеской жизни. Однако бескомпромиссная позиция стоила ему свободы. Влиятельные недоброжелатели добились того, чтобы Златоуста отправили в изгнание сначала в Армению, а затем – в Абхазию. Изнурительный переход под конвоем окончательно подорвал здоровье святого. Он тяжело заболел и умер в пути, так и не добравшись до места назначения.

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Кто отмечает День ангела 13 ноября

По новоюлианскому календарю 13 ноября именины отмечают люди с такими именами: Герман, Иван и Ян.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Он был учрежден в 1988 году по инициативе Всемирного движения за доброту. С тех пор этот праздник стал глобальным событием, напоминающим каждому из нас о силе эмпатии и человечности.

Также сегодня отмечают Международный день людей с нарушениями зрения и День симфонического металла.