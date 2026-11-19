19 листопада віряни вшановують пам'ять святого пророка Авдія. Він передбачив чимало важливих подій.

У цей день наші предки займалися риболовлею. Про Дні ангела й інші свята 19 листопада – розповідає Андріївська церква.

День пам'яті святого пророка Авдія

Авдій з'явився на світ у селі Віфарам, поблизу міста Сихема на Єфремовій горі. Він обіймав високу посаду при дворі ізраїльського царя Ахава в часи великого релігійного занепаду. Тоді мешканці краю масово зреклися справжньої віри та почали вшановувати язичницького ідола Ваала. Попри життя в самому осередку ідолопоклонства, чоловік таємно вірив у Єдиного Бога. Згодом святий відмовився від придворної служби та приєднався до учнів великого пророка Іллі Фесвітянина, від якого отримав особливий дар передбачення. Зокрема, праведник передбачив майбутнє Спасіння на Сіоні та неминучий крах Едома. Коли земний шлях пророка завершився, віряни поховали його в Самарії.

Хто святкує День ангела 19 листопада

За новоюліанським календарем, 19 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір та Яків.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 19 листопада відзначають Міжнародний день чоловіків. Його встановив у 1999 році викладач історії в Університеті Вест-Індії в Тринідаді й Тобаго, доктор Джером Тілаксінг. У цей день заведено говорити про батьківство, здоров'я та дискримінацію чоловіків.

Також сьогодні святкують Міжнародний день пам'яті журналістів, Міжнародний день філософії та Всесвітній день мурахоїдів.