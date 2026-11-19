В этот день наши предки занимались рыбной ловлей. Об именинах и других праздниках 19 ноября рассказывает Андреевская церковь.

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День памяти святого пророка Авдия

Авдий появился на свет в селе Вифарам, недалеко от города Сихема на горе Ефрема. Он занимал высокий пост при дворе израильского царя Ахава во времена большого религиозного упадка. Тогда жители края массово отреклись от истинной веры и начали почитать языческого идола Ваала. Несмотря на жизнь в самом центре идолопоклонства, мужчина тайно верил в Единого Бога. Впоследствии святой отказался от придворной службы и присоединился к ученикам большого пророка Иллии Фесвитянина, от которого получил особый дар предвидения. В частности, праведник предсказал грядущее Спасение на Сионе и неизбежный крах Едома. Когда земной путь пророка завершился, верующие похоронили его в Самарии.

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Кто отмечает День ангела 19 ноября

По новоюлианскому календарю 19 ноября именины отмечают люди со следующими именами: Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор и Иаков.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 19 ноября отмечается Международный день мужчин. Его учредил в 1999 году преподаватель истории Университета Вест-Индии в Тринидаде и Тобаго, доктор Джером Тилаксинг. В этот день принято говорить об отцовстве, здоровье и дискриминации мужчин.

Также сегодня отмечают Международный день памяти журналистов, Международный день философии и Всемирный день муравьедов.