20 листопада віряни вшановують пам'ять святого Прокла, архієпископа Константинопольського. Він був учнем святого Івана Золотоустого.

У цей день наші предки проводили час разом зі своєю родиною. Про Дні ангела й інші свята 20 листопада – розповідає Фонд памʼяті Блаженнішого митрополита Мефодія.

День пам'яті святого Прокла

З юних років Прокл присвятив себе глибокому вивченню Святого Письма. Згодом він навчався в Івана Золотоустого, а завдяки здобутим знанням обійняв посаду єпископа Кізіка. Святий активно поширював християнське вчення, а після смерті Патріарха Сисинія очолив архієпископську кафедру і керував Церквою протягом дванадцяти років. Саме за його ініціативи до столиці урочисто перенесли мощі Івана Золотоустого. Коли в Константинополі стався руйнівний землетрус, патріарх разом із містянами щиро молився про порятунок, і стихія невдовзі вщухла. Свій земний шлях святитель завершив у глибокій старості.

Хто святкує День ангела 20 листопада

За новоюліанським календарем, 20 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Анатолій, Арсен, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Ганна та Тетяна.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 20 листопада відзначають Міжнародний день педіатра. Дату цього свята встановили не просто так. Саме 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини. А через 30 років організація підписала Конвенцію про права дитини.

Також сьогодні вшановують Всесвітній день дитини, День захисту дітей в Україні та День протидії булінгу.