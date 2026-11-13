Не 1 червня: коли в Україні святкуватимуть День захисту дітей у 2026 році

Держава вирішила остаточно відмовитися від радянського спадку та синхронізувати національний календар зі світовою спільнотою. Детальніше про нову дату Дня захисту дітей в Україні – розповідає 24 Канал.

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Коли День захисту дітей в Україні

Довгий час, починаючи з кінця 1990-х років, українці вітали малечу саме 1 червня. Цей день міцно закріпився у свідомості завдяки початку літніх шкільних канікул, численним концертам та веселим розважальним заходам у міських парках. Однак 30 травня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав Указ № 355/2025, який повністю змінив порядок святкування. Цей новий документ офіційно скасував свято, яке встановив свого часу Леонід Кучма Указом № 568/98 від 1998 року.

Відтоді День захисту дітей в Україні припадає на 20 листопада. Саме цієї осінньої пори українці разом з усім цивілізованим світом відзначають Всесвітній день дитини. Варто зазначити, що ця подія не дарує громадянам додаткового вихідного у зв'язку з воєнним станом у країні. Наприклад, у 2026 році 20 листопада припадає на звичайну робочу п'ятницю.

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Коли буде День захисту дітей в Україні – нова дата / Колаж 24 Каналу

Чому перенесли дату Дня захисту дітей в Україні

Головна мета перенесення полягає у бажанні остаточно відірватися від традицій, які нав'язав українцям Радянський Союз. Звичай влаштовувати святкування 1 червня існував переважно в країнах соціалістичного табору. Натомість Україна прагне поділяти спільні цінності з міжнародною спільнотою, яка давно обрала інший день для вшанування прав наймолодших.

20 листопада має величезне історичне значення для всього світу. Саме цього дня у 1959 році Організація Об'єднаних Націй ухвалила Декларацію прав дитини. Рівно через тридцять років, того ж самого числа, з'явилася Конвенція про права дитини, яка затвердила фундаментальні стандарти захисту неповнолітніх.

Перехід на нову дату дозволяє нашій державі долучитися до глобальних ініціатив. У цей осінній день дорослі обговорюють доступ до якісної освіти, належної медицини та захист від фізичного чи психологічного насильства. Крім того, нова міжнародна традиція передбачає активне залучення самої молоді до суспільних дискусій. Діти отримують чудову можливість відкрито говорити про власні потреби, ділитися переживаннями та пропонувати своє бачення розв'язання наявних проблем.

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Нині маленькі українці переживають надзвичайно складні випробування через вимушене переселення, розлуку з рідними людьми та щоденні загрози від бойових дій. Тому це свято стало потужним нагадуванням для кожного про прямий обов'язок створювати максимально безпечне середовище для майбутнього покоління.

До речі, раніше ми вже публікували календар державних свят на листопад.