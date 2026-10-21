Яке церковне свято у середу, 21 жовтня: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

21 жовтня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Іларіона Великого. Він зцілював людей і навертав їх до християнства.

У цей день наші предки готували дрова на зиму та утеплювали будинки. Про Дні ангела й інші свята 21 жовтня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобного Іларіона Великого

Іларіон народився у 291 році в палестинському селі Тавафа. Під час навчання в Александрії він прийняв християнство. Приклад Антонія Великого надихнув юнака присвятити себе релігійному служінню. Після смерті батьків чоловік повернувся на батьківщину, роздав спадок нужденним і став пустельником. У пустелі аскет практикував суворий піст та протистояв демонічним видінням за допомогою глибокої віри. Згодом він здобув дар зцілення, який постійно використовував для лікування хворих. Водночас проповідник успішно поширював християнське вчення серед місцевого населення. Його духовний авторитет привабив багатьох учнів, що дозволило Іларіону заснувати перші монастирі на території Палестини. Свій життєвий шлях святий завершив на острові Кіпр.

Хто святкує День ангела 21 жовтня

За новоюліанським календарем, 21 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем'ян, Дмитро, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Сергій та Федір.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 21 жовтня відзначають Всесвітній день йододефіциту. Цей мікроелемент необхідний для нормальної роботи щитоподібної залози та запобігання серйозним захворюванням. Сьогодні варто нагадати усім знайомим про необхідність вживати продукти, збагачені йодом, щоб підтримувати життєво важливі функції організму.

Також сьогодні святкують Міжнародний день начос, Всесвітній день рептилій, День базіки, День помічника лікаря та День очищення віртуального робочого столу на комп'ютері.