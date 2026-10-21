В этот день наши предки заготавливали дрова на зиму и утепляли дома. О днях ангела и других праздниках 21 октября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти преподобного Илариона Большого

Иларион родился в 291 году в палестинской деревне Тавафа. Во время учебы в Александрии он принял христианство. Пример Антония Большого вдохновил юношу посвятить себя религиозному служению. После смерти родителей он вернулся на родину, раздал наследство нуждающимся и стал отшельником. В пустыне аскет соблюдал строгий пост и противостоял демоническим видениям с помощью глубокой веры. Впоследствии он обрел дар исцеления, который постоянно использовал для лечения больных. В то же время проповедник успешно распространял христианское учение среди местного населения. Его духовный авторитет привлек многих учеников, что позволило Илариону основать первые монастыри на территории Палестины. Свой жизненный путь святой завершил на острове Кипр.

Кто отмечает День ангела 21 октября

По новоюлианскому календарю 21 октября именины отмечают люди с такими именами: Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Алексей, Сергей и Федор.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 21 октября отмечается Всемирный день борьбы с йододефицитом. Этот микроэлемент необходим для нормальной работы щитовидной железы и предотвращения серьезных заболеваний. Сегодня стоит напомнить всем знакомым о необходимости употреблять продукты, обогащенные йодом, чтобы поддерживать жизненно важные функции организма.

Также сегодня отмечают Международный день начос, Всемирный день рептилий, День болтуна, День помощника врача и День очистки виртуального рабочего стола на компьютере.