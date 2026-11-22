22 листопада віряни вшановують пам'ять святого апостола Филимона. Він проповідував християнство серед народу.

У цей день наші предки займалися благодійністю та робили добрі справи. Про Дні ангела й інші свята 22 листопада – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті святого апостола Филимона

Филимон очолював єпископську кафедру в місті Колофон на території сучасної Туреччини. За життя він самовіддано служив Господу та активно проповідував Святе Письмо. У власній оселі святий організовував зібрання громади, де віряни разом молилися й слухали духовні настанови. Оскільки його діяльність припала на епоху гонінь на Церкву, одного дня влада заарештувала Филимона разом з дружиною. Подружжя твердо відмовилося зректися Христа, за що прийняло мученицьку смерть.

Хто святкує День ангела 22 листопада

За новоюліанським календарем, 22 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро та Федір.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 22 листопада відзначають Міжнародний день сина, Міжнародний день музиканта, День гуманного суспільства та День любові до ластовиння.