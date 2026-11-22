В этот день наши предки занимались благотворительностью и совершали добрые дела. О днях ангела и других праздниках 22 ноября – рассказывает Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

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День памяти святого апостола Филимона

Филимон возглавлял епископскую кафедру в городе Колофон на территории современной Турции. При жизни он самоотверженно служил Господу и активно проповедовал Священное Писание. В собственном доме святой организовывал собрания общины, где верующие вместе молились и слушали духовные наставления. Поскольку его деятельность пришлась на эпоху гонений на Церковь, однажды власти арестовали Филимона вместе с женой. Супруги твердо отказались отречься от Христа, почему приняли мученическую смерть.

Кто отмечает день ангела 22 ноября

По новоюлианскому календарю 22 ноября именины отмечают люди с такими именами: Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр и Федор.

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В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 22 ноября отмечают Международный день сына, Международный день музыканта, День гуманного общества и День любви к ласточкам.