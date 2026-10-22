22 жовтня – яке церковне свято: хто сьогодні відзначає День ангела

22 жовтня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського. Він навертав язичників до християнства та поширював віру у багатьох країнах світу.

У цей день наші предки продовжували готуватися до зими. Про Дні ангела й інші свята 22 жовтня – розповідає Храм святого Івана Богослова міста Харкова ПЦУ.

День пам'яті рівноапостольного Аверкія

Аверкій, єпископ Єрапольський, жив у ІІ столітті у Фригії та активно поширював християнство. Він постійно молився за навернення місцевих язичників. Після видіння ангела єпископ зруйнував статуї ідолів у храмі, а згодом публічно засвідчив свою віру та засудив язичництво. Розлючені ідолопоклонники спробували схопити проповідника, проте він уникнув розправи. Після цього Аверкій вирушив у мандрівку містами й селами. Під час подорожі він лікував хворих і навчав людей християнства. Його місіонерський шлях пролягав через Сирію, Месопотамію та Кілікію.

Хто святкує День ангела 22 жовтня

За новоюліанським календарем, 22 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Олександр, Павло та Федір.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого

Що ще відзначають

Щороку 22 жовтня відзначають Міжнародний день Caps Lock. Що цікаво, це свято вирішив створити американець Дерек Арнольд з Айови у 2000 році. Чоловік захотів висміяти надмірне використання користувачами клавіші Caps Lock у текстових повідомленнях, електронних листах і коментарях в соціальних мережах.

Також сьогодні відзначають Міжнародний день поширення інформації про заїкання.