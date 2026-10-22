В этот день наши предки продолжали готовиться к зиме. О днях ангела и других праздниках 22 октября – рассказывает Храм святого Иоанна Богослова города Харькова ПЦУ.

День памяти равноапостольного Аверкия

Аверкий, епископ Иерапольский, жил во II веке во Фригии и активно распространял христианство. Он постоянно молился за обращение местных язычников. После явления ангела епископ разрушил статуи идолов в храме, а впоследствии публично исповедал свою веру и осудил язычество. Разъяренные идолопоклонники попытались схватить проповедника, однако он избежал расправы. После этого Аверкий отправился в путешествие по городам и деревням. Во время путешествия он исцелял больных и обучал людей христианству. Его миссионерский путь пролегал через Сирию, Месопотамию и Киликию.

Кто отмечает День ангела 22 октября

По новоюлианскому календарю 22 октября именины отмечают люди с такими именами: Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Константин, Николай, Александр, Павел и Федор.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего

Что еще отмечают

Ежегодно 22 октября отмечается Международный день Caps Lock. Что интересно, этот праздник решил учредить американец Дерек Арнольд из Айовы в 2000 году. Мужчина захотел высмеять чрезмерное использование пользователями клавиши Caps Lock в текстовых сообщениях, электронных письмах и комментариях в социальных сетях.

Также сегодня отмечается Международный день распространения информации о заикании.