24 листопада віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Катерини. Вона віддано служила Господу, за що й загинула.

У цей день наші предки ворожили на долю, майбутнє та судженого. Про Дні ангела та інші свята 24 листопада – пише Православний церковний календар.

День пам'яті святої великомучениці Катерини

Катерина з'явилася на світ у III столітті в Олександрії та виховувалася в заможній родині. Її світогляд докорінно змінило видіння Діви Марії та Ісуса Христа, після якого дівчина вирішила присвятити життя служінню Богові. Вона відкрито проповідувала євангельське вчення серед містян і навернула багатьох людей до християнства. Така активність привернула увагу імператора Максиміна, який тоді жорстоко переслідував вірян. Правитель наказав негайно схопити проповідницю та піддати її жорстоким катуванням, щоб змусити зректися переконань. Попри нестерпні страждання, Катерина зберегла вірність Господу і прийняла мученицьку смерть.

Хто святкує День ангела 24 листопада

За новоюліанським календарем, 24 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Катерина, Григорій, Євген, Іван, Марк, Михайло, Олександр та Олексій.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 24 листопада відзначають Міжнародний день сіамських близнюків. Його встановили у 2024 році за ініціативою Організації Об'єднаних Націй. У цей день заведено говорити про життя, медичні й соціальні потреби зрощених близнюків та їхніх родин.

Також сьогодні святкують Всесвітній день еволюції та Всесвітній день моржа.