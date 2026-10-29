Яке церковне свято у четвер, 29 жовтня: хто сьогодні має іменини

29 жовтня віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Анастасії. Вона загинула мученицькою смертю через відданість християнству.

У цей день наші предки стригли овець та робили одяг з вовни. Про Дні ангела й інші свята 29 жовтня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті преподобномучениці Анастасії Римлянки

Анастасія народилася в Римі у християнській родині. Після смерті батьків дівчина пішла до монастиря, щоб присвятити життя молитві та допомозі нужденним. З початком переслідувань за часів імператора Декія вартові кинули її до в'язниці за віру. Однак жорстокі тортури не змусили Анастасію зректися своїх переконань. Через таку непохитність правитель наказав відрізати їй язика та відтяти голову.

Хто святкує День ангела 29 жовтня

За новоюліанським календарем, 29 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Олексій, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Микола, Павло, Пилип, Анастасія та Марія.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 29 жовтня відзначають День військового фінансиста Збройних Сил України. Що цікаво, дату цього професійного свята встановили невипадково. Річ у тім, що саме 29 жовтня 1991 року заснували Фінансове управління Міністерства оборони України. У цей день заведено вшановувати працю робітників фінансових підрозділів, чия діяльність є критично важливою для забезпечення боєздатності армії.

Також сьогодні святкують Всесвітній день балету, Всесвітній день боротьби з інсультом, Всесвітній день кодування, Міжнародний день догляду та підтримки і День відлюдника.