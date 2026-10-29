Какой церковный праздник в четверг, 29 октября: у кого сегодня именины

В этот день наши предки стригли овец и шили одежду из шерсти. О днях ангела и других праздниках 29 октября – рассказывает Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

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День памяти преподобномученицы Анастасии Римлянки

Анастасия родилась в Риме в христианской семье. После смерти родителей девушка ушла в монастырь, чтобы посвятить жизнь молитве и помощи нуждающимся. С началом гонений во времена императора Декия стражники бросили ее в тюрьму за веру. Однако жестокие пытки не заставили Анастасию отречься от своих убеждений. Из-за такой непоколебимости правитель приказал отрезать ей язык и обезглавить.

Кто отмечает День ангела 29 октября

По новоюлианскому календарю 29 октября именины отмечают люди с такими именами: Алексей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Николай, Павел, Филипп, Анастасия и Мария.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

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Что еще отмечают

Ежегодно 29 октября отмечают День военного финансиста Вооруженных Сил Украины. Что интересно, дату этого профессионального праздника установили неслучайно. Дело в том, что именно 29 октября 1991 года было основано Финансовое управление Министерства обороны Украины. В этот день принято чествовать труд сотрудников финансовых подразделений, чья деятельность имеет решающее значение для обеспечения боеспособности армии.

Также сегодня отмечают Всемирный день балета, Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирный день программирования, Международный день ухода и поддержки и День отшельника.