Яке церковне свято у суботу, 31 жовтня: хто сьогодні відзначає День ангела

31 жовтня віряни вшановують пам'ять святих апостолів Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апелія та Аристовула. Вони поширювали християнство у багатьох країнах світу, засновуючи нові громади та зміцнюючи віру серед людей.

У цей день наші предки ходили на риболовлю та полювання. Про Дні ангела й інші свята 31 жовтня – розповідає Андріївська церква.

День пам'яті апостолів Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апелія та Аристовула

Першим єпископом Константинополя став Стахій. Він понад 16 років служив у місті та успішно зміцнював позиції нової віри в одному з найбільших центрів Римської імперії. Інший проповідник, апостол Амплій, віддав життя за власні переконання. Очільник македонської церкви Урван також загинув за релігію, проте його настанови продовжили надихати послідовників. Керівник афінської спільноти Наркис подав людям особистий приклад мудрості та терпіння. Водночас учень Павла Апелій очолив єпархію Іраклії і невтомно проповідував Євангеліє, попри всі труднощі. А брат Варнави Аристовул поширював Слово Боже на британських землях та заснував там першу місцеву кафедру.

Хто святкує День ангела 31 жовтня

За новоюліанським календарем, 31 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем'ян, Іван, Леонід, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Степан, Федір та Яків.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку у ніч з 31 жовтня проти 1 листопада в усьому світі відзначають Геловін. Для давніх племен кельтів цей день символізував кінець літа та початок зими. У сучасному світі на Геловін люди одягають моторошні костюми, вирізають гарбузи у вигляді лякливого обличчя, готують тематичні страви та ходять будинками, щоб зібрати солодощі у сусідів.

Також сьогодні святкують Міжнародний день Чорного моря, Всесвітній день економії та Всесвітній день міст.