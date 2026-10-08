8 жовтня – яке церковне свято: хто сьогодні має іменини

8 жовтня віряни вшановують пам'ять святої преподобної Пелагії. Вона роздала майно бідним та присвятила життя служінню Богу.

У цей день наші предки займалися ремонтом вдома. Про Дні ангела й інші свята 8 жовтня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті преподобної Пелагії

Пелагія походила з Антіохії Сирійської. У молоді роки дівчина вела безтурботне життя, приваблювала багатьох прихильників своєю вродою та обожнювала розкіш. Через любов до дорогих прикрас і вишуканого вбрання містяни дали їй прізвисько Маргарита, що означає "перлина". Жінка шукала лише слави та розваг, аж поки не зустріла Іліопольського єпископа Нонна. Одного разу Пелагія проїжджала вулицею, і в цей момент священнослужителі відвернули погляди від легковажної містянки. Втім, Нонн уважно подивився їй услід і почав щиро молитися за її душу. За тиждень вона відчула незрозумілий внутрішній поклик і відвідала богослужіння. Проповідь єпископа про Страшний Суд настільки глибоко розчулила жінку, що вона заплакала та вирішила кардинально змінити свій шлях. Вона щиро розкаялася у минулих вчинках, прийшла до Нонна та прийняла християнство. Після таїнства хрещення Пелагія роздала всі свої статки нужденним. Вона одягнула чоловіче вбрання та вирушила до Єрусалима, де оселилася в усамітненій келії. Там жінка проводила дні у безперервних молитвах і дотримувалася суворого посту. У 457 році Пелагія померла, і лише під час підготовки до поховання братія дізналася справжню стать праведника.

Хто святкує День ангела 8 жовтня

За новоюліанським календарем, 8 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія та Тетяна.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 8 жовтня відзначають День юриста України. Його запровадили у 1997 році Указом тодішнього президента Леоніда Кучми. Це професійне свято для фахівців, які слідкують за дотриманням прав громадян України.

Також сьогодні святкують Всесвітній день восьминога, Міжнародний день бездоріжжя та Міжнародний день дзиґи.