В этот день наши предки занимались ремонтом дома. О днях ангела и других праздниках 8 октября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти преподобной Пелагии

Пелагия происходила из Антиохии Сирийской. В молодости девушка вела беззаботную жизнь, привлекала многих поклонников своей красотой и обожала роскошь. Из-за любви к дорогим украшениям и изысканной одежде горожане дали ей прозвище Маргарита, что означает "жемчужина". Женщина искала лишь славы и развлечений, пока не встретила Илиопольского епископа Нонна. Однажды Пелагия проезжала по улице, и в этот момент священнослужители отвернули взоры от легкомысленной горожанки. Впрочем, Нонн внимательно посмотрел ей вслед и начал искренне молиться за ее душу. Через неделю она почувствовала непонятный внутренний зов и посетила богослужение. Проповедь епископа о Страшном Суде настолько глубоко тронула женщину, что она заплакала и решила кардинально изменить свой путь. Она искренне раскаялась в прошлых поступках, пришла к Нонну и приняла христианство. После таинства крещения Пелагия раздала все свое имущество нуждающимся. Она надела мужскую одежду и отправилась в Иерусалим, где поселилась в уединенной келье. Там женщина проводила дни в непрестанных молитвах и соблюдала строгий пост. В 457 году Пелагия скончалась, и только во время подготовки к погребению братия узнала истинный пол праведницы.

Кто отмечает День ангела 8 октября

По новоюлианскому календарю 8 октября День ангела отмечают люди со следующими именами: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия и Татьяна.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 8 октября отмечается День юриста Украины. Он был учрежден в 1997 году Указом тогдашнего президента Леонида Кучмы. Это профессиональный праздник для специалистов, следящих за соблюдением прав граждан Украины.

Также сегодня отмечают Всемирный день осьминога, Международный день бездорожья и Международный день волчка.