9 листопада – яке церковне свято: хто сьогодні відзначає День ангела

9 листопада віряни вшановують образ Божої Матері "Скоропослушниця". Ця ікона здатна зцілити хвороби.

У цей день наші предки продовжували підготовку до зими. Про Дні ангела й інші свята 9 листопада – розповідає Волинська єпархія ПЦУ.

Ікона Божої Матері "Скоропослушниця"

Створення цього образу Богородиці датують X століттям. У 1664 році чернець Нил ішов повз святиню із запаленою скіпкою та почув заклик не підходити близько з вогнем. Чоловік проігнорував попередження, підійшов удруге та миттєво втратив зір. Нил почав щиро благати про вибачення, і невдовзі він знову почав бачити. Звістка про цю подію швидко набула розголосу. Відтоді реліквію назвали "Скоропослушницею" через миттєве реагування на молитви. Нині вона перебуває на горі Афон, де християни просять зцілення від тяжких недуг, зокрема онкологічних захворювань та сліпоти.

Хто святкує День ангела 9 листопада

За новоюліанським календарем, 9 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Олексій, Порфирій, Семен, Тимофій та Федір.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 9 листопада відзначають Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Його встановили у 2000 році Указом тодішнього Президента України Леоніда Кучми. Спочатку роботу працівників сфери культури і мистецтва вшановували в березні, а згодом почали – у листопаді.

Також сьогодні святкують Всесвітній день усиновлення, Всесвітній день сиріт, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму і Всесвітній день винахідника.