9 ноября – какой церковный праздник: кто сегодня отмечает День ангела

В этот день наши предки продолжали готовиться к зиме. О днях ангела и других праздниках 9 ноября – рассказывает Волынская епархия ПЦУ.

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Икона Божией Матери "Скоропослушница"

Создание этого образа Богородицы датируется X веком. В 1664 году монах Нил проходил мимо святыни с зажженной свечой и услышал предупреждение не подходить близко с огнем. Мужчина проигнорировал предупреждение, подошел во второй раз и мгновенно лишился зрения. Нил начал искренне просить прощения, и вскоре он снова начал видеть. Весть об этом событии быстро облетела окрестности. С тех пор реликвию назвали "Скоропослушницей" из-за мгновенного отклика на молитвы. Сейчас она находится на горе Афон, где христиане просят исцеления от тяжких недугов, в частности онкологических заболеваний и слепоты.

Кто отмечает День ангела 9 ноября

По новоюлианскому календарю 9 ноября именины отмечают люди с такими именами: Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Порфирий, Семен, Тимофей и Федор.

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В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 9 ноября отмечается Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Он был учрежден в 2000 году Указом тогдашнего Президента Украины Леонида Кучмы. Сначала работу работников сферы культуры и искусства чествовали в марте, а впоследствии стали отмечать в ноябре.

Также сегодня отмечают Всемирный день усыновления, Всемирный день сирот, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма и Всемирный день изобретателя.