Перехід на зимовий час 2026: скільки днів залишилося до переведення годинників

Осіннє похолодання щороку нагадує про наближення чергового переведення годинників. Багато хто з нас із нетерпінням чекає осені саме через можливість поспати трохи довше, адже перехід на зимовий час дарує нам цілу додаткову годину відпочинку.

Цьогоріч переведення годинників відбудеться вже незабаром, тож час перевірити свій календар і з'ясувати точні дати. Про них більше – пише 24 Канал.

Коли Україна перейде на зимовий час у 2026 році

Українці традиційно перейдуть на зимовий час в останню неділю жовтня. У 2026 році ця важлива дата припадає на ніч з 24 проти 25 жовтня. Рівно о 4:00 годині ранку стрілки механічних годинників потрібно перемістити на годину назад – на 3:00 годину ночі.

Більшість сучасних смартфонів, ноутбуків та розумних гаджетів зробить цей крок повністю автоматично, однак власникам класичних настінних та наручних пристроїв варто заздалегідь подбати про налаштування.

До цієї події залишається рівно три тижні, тож організм ще має достатньо часу для підготовки.

Таймер: через скільки днів відбудеться перехід на зимовий час 2026

Медики та фахівці зі сну часто зауважують, що навіть зміна часу в бік збільшення відпочинку є певним стресом для нашого біологічного годинника. Адаптація внутрішніх ритмів зазвичай триває від кількох днів до тижня, викликаючи тимчасову сонливість або швидку втому. Щоб мінімізувати неприємні відчуття, лікарі радять поступово коригувати свій режим за тиждень до переведення стрілок.

Щоденне зміщення часу відходу до сну та ранкового підйому хоча б на 15 хвилин допоможе нервовій системі легко увійти в новий ритм. Також фахівці рекомендують частіше бувати на свіжому повітрі протягом світлового дня та зменшити екранний час у вечірні години.

Окрім медичних порад, варто пам'ятати про транспортні та логістичні особливості. Усі залізничні та авіаційні квитки на 25 жовтня вже містять оновлений точний час відправлення з урахуванням переходу. Якщо ви плануєте поїздку на цю неділю, обов'язково перевірте свої розклади, аби уникнути плутанини.

Днями ми розповідали, як ще можна підготувати свій режим сну до переведення годинників.