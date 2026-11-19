Багатьох вірян бентежить питання, скільки саме днів треба утримуватися від певної їжі напередодні Таїнства. Священник ПЦУ Миколай Гандзюк пояснив, коли додатковий піст перед причастям справді не потрібен.

Про це більше він розповів у своєму інстаграмі.

Чи треба постити два дні перед причастям

Серед більшості християн часто виникають суперечки щодо підготовки до причастя. Адже люди чують різні поради про обов'язкові два чи навіть три дні посту. Та священник Православної Церкви України Миколай Гандзюк заспокоїв вірян і зазначив, що такого жорсткого правила для кожного немає. Якщо ви живете в ритмі церковного календаря і щотижня дотримуєтеся посту в середу та п'ятницю, а також не пропускаєте багатоденних постів, додатково посилювати обмеження перед причастям не доведеться.

Коли людина системно ставиться до пісних днів протягом року, її духовна та тілесна дисципліна вже сформована. Тому вводити ще два чи три додаткові дні суворого утримання від їжі виключно перед самим причастям не є необхідним.

Водночас важливо розуміти суть самого посту. Річ у тім, що це свідома робота над собою, молитва й очищення думок. Коли регулярність уже стала вашою звичкою, ви можете зосередитися на щирому покаянні та внутрішньому налаштуванні на зустріч із Богом, не перетворюючи підготовку на виснажливий марафон. Тож якщо ви вже тримаєте середу, п'ятницю та великі пости, сміливо готуйтеся до причастя у звичному для вас ритмі.

Днями ми розповідали, коли треба хреститися в храмі та чому не можна повторювати за іншими.