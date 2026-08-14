Магічний захист пращурів: 5 українських прізвищ, які слугували сильними оберегами

З давніх-давен наші предки вірили, що ім'я та прізвище мають особливу енергетичну силу й здатні безпосередньо впливати на долю людини. У часи, коли медицина була безсилою проти багатьох хвороб, а дитяча смертність залишалася високою, головним захистом родини ставало магічне слово.

Щоб уберегти дитину від наврочення, важких недуг та злих духів, батьки часто давали їй так звані "охоронні" прізвиська. Згодом ці назви закріпилися й перетворилися на офіційні родові прізвища, які ми зустрічаємо й сьогодні. 24 Канал розповідає про найвідоміші прізвища-обереги.

5 українських прізвищ, що виникли як магічний захист

Вовк (Вовчук, Вовченко). Хижаки в уявленні давніх українців володіли потужною тотемною силою. Називаючи дитину Вовком, пращури вірили, що нечиста сила або хвороба злякається такого "звіра" й омине його боком.

Залізняк (Залізний). Залізо в народній традиції вважалося найсильнішим металом проти чарів та відьомства. Це прізвище давали з побажанням мати "залізне" здоров'я, міцну волю та бути недосяжним для ворожих задумів.

Найда (Найденко). Це приклад так званого "обманного" оберега. Якщо в сім'ї часто хворіли діти, малюка символічно "губили", а потім "знаходили" на порозі. Даючи прізвище Найда, батьки намагалися заплутати злі сили: мовляв, це чужа, знайдена дитина, і забирати її немає сенсу.



Які існували захисні українські прізвища / фото з інстаграму

Дідок (Дідух, Діденко). Прізвище пов'язане з давнім культом предків. У слов'янській традиції "дід" – це не просто вік, а й дух-захисник роду або Домовий. Називаючи дитину так, батьки віддавали її під безпосередню опіку та захист усіх попередніх поколінь сім'ї.

Заєць (Зайченко). На відміну від хижаків, прізвиська від дрібних тварин слугували оберегом від людської заздрості. Вважалося, що таке прізвище наділяє людину особливою чутливістю, яка допомагає вчасно втекти від будь-якої біди.

До речі, у родових традиціях українців існувало чимало інших способів залучити удачу – раніше ми писали про те, які українські прізвища давали лише найкрасивішим людям.