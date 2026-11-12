Ці 8 українських прізвищ опинилися за крок до повного зникнення

Кожне родове ім'я зберігає унікальну історію наших предків, але сотні з них ми можемо більше ніколи не почути. Дослідники фіксують, що через демографічні зміни та еміграцію певні українські прізвища безповоротно відходять у минуле.

Мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища" детально дослідив проблему зникнення давніх родових імен. Традиційно вони розповідали про професію, місце проживання або риси характеру засновника роду.

Українські прізвища, які зникають

Тепер дослідник констатує стрімке зменшення кількості носіїв таких родових імен. Таку ситуацію провокують кілька факторів. Річ у тім, що чимало родин просто стають меншими, а чоловіки не мають нащадків, яким могли б передати свій спадок. Також українці масово емігрують за кордон або ж змінюють документи після одруження чи з особистих мотивів.

Деяких родових імен ви вже не зустрінете в сучасній Україні. Наприклад, держава назавжди втратила носіїв прізвищ Шпаґовий, Федущенко, Сидорикевич, Завійчук та Чабанюкевич. Жодного представника цих родів наразі не залишилося.

Водночас інші прізвища опинилися на межі повного зникнення. Зокрема, горде родове ім'я Цимбаленко нині носять лише трохи більше тисячі громадян. Прізвище Писарчук належить 863 українцям, а Бартко – 836 громадянам.

Рідкісні українські прізвища / Фото Magnific

А чи знали ви, що деякі прізвища вказують на корінне українське походження?