Эти 8 украинских фамилий оказались в шаге от полного исчезновения

Лингвист Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии" исследовал проблему исчезновения древних родовых имен. Традиционно они отражали профессию, место жительства или черты характера основателя рода.

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Исчезающие украинские фамилии

Сейчас исследователь констатирует стремительное сокращение числа носителей таких родовых имен. Такую ситуацию провоцируют несколько факторов. Дело в том, что многие семьи просто становятся меньше, а у мужчин нет потомков, которым они могли бы передать свое наследие. Также украинцы массово эмигрируют за границу или меняют документы после вступления в брак либо по личным мотивам.

Некоторые родовые имена вы уже не встретите в современной Украине. Например, государство навсегда лишилось носителей фамилий Шпаговый, Федущенко, Сидорикевич, Завийчук и Чабанюкевич. Ни одного представителя этих родов сейчас не осталось.

В то же время другие фамилии оказались на грани полного исчезновения. В частности, гордую фамилию Цимбаленко сейчас носят лишь чуть более тысячи граждан. Фамилия Писарчук принадлежит 863 украинцам, а Бартко – 836 гражданам.

Редкие украинские фамилии / Фото Magnific

А знали ли вы, что некоторые фамилии указывают на коренное украинское происхождение?