Зима – пора казкової атмосфери, кришталевої чистоти та тихої величі, які часто надихають батьків на пошуки особливого імені для доньки. Якщо звичні варіанти здаються надто буденними, зверніть увагу на рідкісні й милозвучні імена.

Вони пов'язані зі світлом, снігом та зимовою природою. Про імена, які чудово підійдуть дівчинці, народженій у холодну пору року, – читайте більше у матеріалі 24 Каналу.

Ейра

Це рідкісне ім'я має валлійське походження та перекладається просто й символічно – "сніг". Ейри зростають спокійними, спостережливими та напрочуд чуйними дівчатами з багатим внутрішнім світом. Завдяки природній м'якості та врівноваженості вони легко знаходять друзів.

Люція

Таке ім'я прийшло до нас із латинської мови й означає "світла", що особливо актуально для найтемніших зимових місяців. Люції відзначаються життєрадісністю, гострим розумом та невичерпною енергією. Такі дівчата не бояться труднощів, легко захоплюють інших своїми ідеями й завжди залишаються оптимістками.

Альба

Це витончене ім'я має латинське коріння і перекладається як "світанок". Альби приваблюють людей своєю щирістю, шляхетністю та природною грацією. Вони мають сильний характер, чітко знають, чого прагнуть у житті, але водночас залишаються надзвичайно ніжними з близькими людьми.

Аврора

Ім'я Аврора походить із давньоримської міфології та означає "ранкова зоря". Його власниці ростуть творчими, мрійливими та водночас цілеспрямованими особистостями. Ці жінки тонко відчувають красу, мають гарну інтуїцію й часто досягають успіху у справах, які потребують нестандартного підходу.

Красиві жіночі імена – як назвати дитину у 2027 році / Фото Magnific

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