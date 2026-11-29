Они ассоциируются со светом, снегом и зимней природой. Об именах, которые отлично подойдут девочке, родившейся в холодное время года, – читайте подробнее в материале 24 Канала.

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Эйра

Это редкое имя имеет валлийское происхождение и переводится просто и символично – "снег". Эйры вырастают спокойными, наблюдательными и удивительно чуткими девушками с богатым внутренним миром. Благодаря природной мягкости и уравновешенности они легко находят друзей.

Люция

Это имя пришло к нам из латинского языка и означает "светлая", что особенно актуально для самых темных зимних месяцев. Люции отличаются жизнерадостностью, острым умом и неиссякаемой энергией. Такие девушки не боятся трудностей, легко увлекают других своими идеями и всегда остаются оптимистками.

Альба

Это изящное имя имеет латинские корни и переводится как "рассвет". Альбы привлекают людей своей искренностью, благородством и естественной грацией. У них сильный характер, они четко знают, к чему стремятся в жизни, но в то же время остаются чрезвычайно нежными с близкими людьми.

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Аврора

Имя Аврора происходит из древнеримской мифологии и означает "утренняя заря". Его обладательницы становятся творческими, мечтательными и в то же время целеустремленными личностями. Эти женщины тонко чувствуют красоту, обладают хорошей интуицией и часто добиваются успеха в делах, требующих нестандартного подхода.

Красивые женские имена – как назвать ребенка в 2027 году / Фото Magnific

Кстати, наша редакция уже рассказывала, как можно назвать девочку в декабре 2026 года.